نجاة 4 أشخاص تعرضوا لتسمم عقربي من النوع الخطير في ورڤلة 

تمكن فريق الإنعاش في مستشفى “محمد بوضياف”، أول أمس، من إنقاذ أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 4 و 29 سنة، تعرضوا جميعا للسعات عقرب من النوع الخطير مع تثبيط عضلة القلب. وذلك باستعمال تقنيات حديثة، المتكونة من “إيكوغرافيا” القلب.

بالإضافة إلى التكفل بحراسة مؤشرات البيولوجيا وحراسة الوظائف الحيوية 24 / 24 ساعة، والتي أسفرت عن استقرار حالاتهم الصحية وإنقاذهم من الموت، وذلك بفضب إسراع عائلاتهم إلى تحويلهم نحو مستشفى المدينة لتقديم الإسعافات الأولية لهم في الوقت اللازم، أين حوّلوا مباشرة من قبل الطاقم الطبي إلى غرفة العناية المركزة نظرا لخطورة وضعيتهم الصحية التي وصفت بالخطيرة، وفق ما علم من مصادر طبية.

للإشارة، فقد كانت هذه الأنواع من العقارب تودي بحياة مصابها من دون التمكن من إنقاذ حياتهم، بسبب غياب هذه الأجهزة التي استفادت منها المصالح الصحية مؤخرا في سبيل تدارك الوضع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المرضى.