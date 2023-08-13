نجاح أول تجربة لزراعة البن بالشلف

تمكن الشاب عبد الوهاب فلوح من ولاية الشلف من إنتاج شتلات مادة البن وزراعتها لأول مرة بضواحي بلدية بوزغاية شمالا. حيث كللت التجربة بالنجاح وتأقلم الشجرة وهو في انتظار جني أول محصول خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عبد الوهاب، أن فكرة زراعة البن بالشلف. جاءت بعد ملاحظته تأقلم عدة أشجار استوائية مع مناخ المنطقة. وكذا في ظل الاستعداد والمرافقة التي وجدها من قبل أحد فلاحي المنطقة الذي آمن بالمشروع بداية من عملية إنتاج الشتلات ثم زراعتها. وصولا إلى توسعة هذه الزراعة مستقبلا.

وأضاف المتحدث أن اهتمامه بقطاع الفلاحة جعله يركز على الشعب الإستراتيجية. التي بإمكانها المساهمة في إنتاج عدة محاصيل محليا و الاستغناء أو التقليل من استيرادها. ليقع الإختيار على مادة البن التي تعتبر من المواد التي تستهلك محليا بكثرة وتشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بالأسواق الدولية.

وكتجربة أولى، قام عبد الوهاب بتكثيف البذور وإنتاج مائة شتلة ثم زراعة بالتنسيق مع أحد فلاحي منطقة “اللوايلية” ببلدية بوزغاية عشرين شجيرة منها، وقد أعطت “نتائج مقبولة جدا” و تأقلمت مع الظروف المناخية بالرغم من أنها أشجار تنمو عادة بالمناطق الإستوائية و المدارية عبر العالم (الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، شرق آسيا، إفريقيا).

وأشار إلى أن زراعة مادة البن تحتاج لظروف مناخية معينة كالرطوبة (أكثر من 50 بالمئة) و درجة حرارة تتراوح ما بين 15 و 35 درجة مئوية، و هي ظروف يمكن توفيرها بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى تكوين حول المسار التقني خاصة بالنسبة لعملية الإزهار التي تتطلب مرافقة تقنية دقيقة.