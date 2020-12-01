نجاح أول تجربة لزراعة الزعفران في سرغين بتيارت

عرفت زراعة الزعفران ببلدية سرغين بتيارت، نجاحا كبيرا، بعد أن تمكن أحد المستثمرين من زراعتها لأول مرة في المنطقة.

وقال المستثمر ” م منصوري ” في لقاء مع النهار، أن فكرة تجربة مشروع زراعة نبتة الزعفران تعود الى دكتور الإقتصاد في جامعة تيارت، الراحل بركان بخبرة .

وتنقل المستثمر من خنشلة إلى هذه المنطقة، وشرع في تجربة زراعة الزعفران الذي يعتبر من أغلى النباتات العطرية الطبية في العالم.

وقام المستثمر، منذ حوالي عام ونصف، بزرع 1 هكتار، والتي أنتجت 2 كلغ من نبتة الزعفران في السنة الأولى.

وأكد ذات المتحدث، أن الإنتاج وفير رغم أنها تبدو قليلة، حيث يصل سعر الكلغ الواحد إلى 700 مليون سنتيم.

وأضاف المستثمر منصوري أنه يطمح لتوسعة زراعة الزعفران في المنطقة، نظرا لتوفر جميع الشروط المناخية اللازمة ونجاحه في التجربة الأولى.

وكشف منصوري، أنه يسعى إلى خلق مناصب شغل لا سيما للمرأة الريفية لجني الورود وقطف المياسم “شعرة الزعفران”، خاصة وأن البذرة الواحدة أعطت 10 أضعاف.

مضيفا أن المناخ في منطقة الفريطيسية بسرغين، جد ملائم لإنتاج أرقى أنواع الزعفران عالميا، والتي ستخضع الى تحاليل اثبات الجودة المعروفة بإسم ISO 36–32–2 في أكبر المخابر الأوروبية.

وتابع محدثنا أن هنالك دراسة لمشروع سيتم تجسيده قريبا لإنجاز مصنع لإنتاج وتحويل مشتقات الزعفران الأول من نوعه في الجزائر ، وسيتم من خلاله تحويل الزعفران الخام إلى الكثير من المواد الغذائية ذات الجودة العالية.

مؤكدا أنه لا يجد أي اشكالية في تسويق الزعفران أو بذوره عن طريق الفواتير.

وعن كيفية دخوله في هذه التجربة أكد متحدثنا أنه أجرى تكوينا لمدة سنة كاملة في منطقة فرانش-كونتي التي تقع بين فرنسا و سويسرا، ومنحت له شهادة معتمدة من طرف خبراء زراعة الزعفران.

ويعمل المستثمر الآن، على تجسيد تلك الخبرة في الجزائر، لجعلها تنافس الدول المنتجة للذهب الأحمر في العالم.