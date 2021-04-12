نجاح أول عملية زرع أنسجة رئة في العالم لمريضة “كوفيد-19”

أجرى الأطباء في اليابان، أول عملية زرع أنسجة رئة في العالم من متبرعين أحياء إلى مريضة عانت من كوفيد 19.

ويتعلق الأمر، بسيدة يابانية، تعاني من تلف رئوي حاد، جراء إصابتها بالفيروس التاجي.

وأكد الأطباء إن العملية الجراحية التي استمرت 11 ساعة تقريبا يوم الأربعاء الماضي، كللت بالنجاح.

كما أن زوجها وإبنها اللذان تبرعا بأجزاء من رئتيهما في حالة مستقرة.

وتعتبر هذه العملية، الأولى في زرع أنسجة رئوية في العالم من متبرعين أحياء إلى شخص مصاب بتلف الرئة الناتج عن “كوفيد-19″.

وقال الدكتور الذي قاد العملية: ” أعتقد أن هذا علاج يمنح الأمل للمرضى الذين يعانون من تلف حاد في الرئة بسبب فيروس كورونا”.

وأصيبت المرأة بـ”كوفيد-19″ في أواخر العام الماضي وعانت من صعوبات في التنفس.

وشفيت المريضة من الفيروس، ولكن رئتيها لم تعد تعملان أو قابلتان للعلاج.

وتطوع زوجها وإبنها للتبرع بأجزاء من رئتيهما، وأجريت الجراحة في مستشفى جامعة كيوتو من قبل فريق مكون من 30 عضوا.

وتبرع زوجها بجزء من رئته اليسرى، وأعطى الابن جزءا من رئته اليمنى.