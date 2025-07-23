نجاح إصدار قرض سندي بـ15 مليار دج لـ”توسيالي الجزائر”

أعلن بنك الجزائر الخارجي، نجاح عملية إصدار القرض السندي التي أشرف عليها لفائدة شركة “توسيالي الجزائر”، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار دينار.

أوضح البنك، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه “العملية الاستراتيجية”. التي أُعلن عن نتائجها الإثنين الفارط. وتمت بمرافقة البنك العمومي إلى جانب كافة البنوك الأعضاء في “اتحاد التوظيف”. تمثل “خطوة هامة” في تمويل استثمارات “توسيالي الجزائر” في مشروعها المتكامل لإنتاج الفولاذ المسطح داخل مجمعها الصناعي.

وأكد البنك أن هذا النجاح يعكس “ثقة المستثمرين في قدرات الصناعة الوطنية”، وفي “كفاءة النظام البنكي الجزائري في هيكلة تمويلات مبتكرة. مستدامة وفعالة”، مشددا على أن العملية تجدد التزامه، بصفته فاعلا رئيسيا في تمويل الاقتصاد الوطني، بدعم التنمية الصناعية، وتنويع الاقتصاد. والمساهمة في تطوير سوق مالية ديناميكية في الجزائر.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام للبنك، الهواري رحالي، عن تقديره لهذا النجاح، مهنئا شركة “توسيالي الجزائر” وجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية. التي وصفها بـ”نموذج للتعاون الفعال والمتين في خدمة الاستثمار المنتج”.