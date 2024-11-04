نجاح باهر لفيلم “أزنافور”: طاهر رحيم يسحر الجمهور الجزائري بأداء استثنائي

لقي عرض فيلم أزنافور استحسانا كبيرا من عشاق السينما ومحبي الفنان شارل أزنافور في الجزائر. ليصبح حدثا بارزا بين الجمهور. من خلال أداء مؤثر ومرهف، يجسد الممثل طاهر رحيم روح وتعقيدات هذا الفنان الأسطوري، وينقل الجمهور إلى العالم الحميم لهذه الأيقونة الفرنسية.

أداء بارع يترك أثرا في الأذهان

في دور شارل أزنافور، قدم طاهر رحيم أداءً لا ينسى، حيث استعرض بدهاء ثنائية الإنسان والفنان. من خلال استرجاع مراحل مهمة في حياة أزنافور. يكشف الفيلم عن جوانب غير متوقعة من شخصيته، مقدما تحية مؤثرة لمسيرته الفريدة. وقد أشاد النقاد بقوة وصدق أداء رحيم، الذي أبدع في تجسيد هذه الشخصية الرمزية في عالم الأغنية الفرنسية.

“طاهر رحيم مذهل، حيث يجسد ببراعة شغف، وشكوك، وصمود رجل أثر في أجيال”. يقول أحد المشاهدين المتأثرين. وأضاف ناقد سينمائي: “حضوره على الشاشة ساحر، وقد أحيا شخصية شارل أزنافور بدقة رائعة.”

الجمهور الجزائري في حالة من التأثر والإعجاب

تأثر الجمهور الجزائري بأداء طاهر رحيم، وغادروا القاعة وسط التصفيق ونظرات الإعجاب والتعليقات المؤثرة. ويواصل فيلم السيد أزنافور جذب جمهور واسع. مما يعزز نجاحه في شباك التذاكر ويخلق حالة من التفاعل العاطفي الذي يتجاوز الحدود.

وللمهتمين، يعرض الفيلم 4 مرات يوميًا، وتتوفر مواعيد العرض على صفحة TMV.

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