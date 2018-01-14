نجاح تجربة لمركبة فضاء سياحية أمريكية

نجحت شركة “Virgin Galactic” الأمريكية الخاصة باختبار أخير لمجمع “SpaceShipTwo” الفضائي السياحي.

كما جاء في بيان نشره موقع الشركة الإلكتروني أن تحليق المركبة السياحية تحقق فوق صحراء موهافي في ولاية كاليفورنيا.

حيث اختبرت أنظمة القيادة وكذلك تعديلات أدخلت فيها من شأنها إعداد المركبة لتحمل الضغط الكبير. .

وحسب “Virgin Galactic” فإنه كان في قمرة قيادة المركبة طياران.

وقال البيان إن مركبة “يونيتي” حلقت للمرة الـ 11، حيث انفصلت للمرة السابعة عن طائرة “WhiteKnightTwo” .

ثم هبطت على الأرض بنجاح، وأشار إلى أنه لم يتم عند ذلك تشغيل محركات المركبة.

يذكر أن مجمع” SpaceShipTwo” الفضائي سيحمل السياح في رحلة فضائية قصيرة إلى المدار الأرضي المنخفض.