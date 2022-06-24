نجاح فصل التوأم السيامي صفاء وشفاء بمستشفى في تركيا بعد ان تكفل بهما رئيس الجمهورية

عبد المجيد تبون شخصيا يتابع حالة توام

كشف مصدر موثوق قريب من عائلة خرخار بالبليدة لنهار أن التوأم صفاء وشفاء بعد أكثر من 6 أشهر. وبالضبط يوم 15ديسمبر 2021 من مغادرتهم البلاد رفقة الوالدين باتجاه تركيا. وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تكفل بكل مصاريف.

قد أجريت لهم عملية جراحية ناجحة بعد 10ساعات كاملة للفصلهما عن بعض، وهي عملية دقيقة معقدة تمت بإحدى مستشفيات التركية بالعاصمة الاقتصادية إسطنبول ، كما أفاد ذات المصدر أن رئيس تبون يتابع شخصيا حالة صفاء وشفاء ، وجاءت عملية فصل التوام بعد استجاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نداء عائلة خرخار القاطنة ببلدية اولاديعيش في ولاية البليدة بالتدخل لأجل إجراء عملية جراحية في خارج لتوأمين ملتصفتين بعد أسابيع من بث قناة النهار حالة توأمين ونداء الاب ابراهيم لرئيس الجمهورية عبر القناة،أكد الاب في اتصال هاتفي لنهار أن ذاك ان تكفل رئيس الجمهورية شخصيا بحالة صفاء وشفاء