نجاح مسلسل عاشور العاشر بدون الممثل القدير صالح أوڨروت.. المخرج جعفر قاسم يعلّق

كشف المخرج جعفر قاسم خلال نزوله ضيفا على برنامج زابينغ رمضان نجاح مسلسل عاشور العاشر بدون الممثل القدير صالح أوڨروت.

ومن خلال مكالمة عبر تقنية سكايب قال جعفر قاسم أن المشاهد هو الوحيد الذي يمكنه ان يعطي حكمه حول نجاح عاشور العاشر من دونه.

وواصل جعفر قاسم أنه من خلال ردود أفعال الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي يمكنني وبكل بساطة القول ان عاشور العاشر نجح.

وتابع جعفر قاسم أن نجاح هذا الجزء من عاشور العاشر ليس بعدم ظهور صالح اوڨروت وإنما برفع التحدي بتصويره في الجزائر.

وقال جعفر قاسم أنه خلال سنة 2020 تم بناء المدينة من بناء إلى ألاكسيسوار واللباس لتصوير المسلسل جزائريين مائة بالمائة.

كما عرف مسلسل عاشور العاشر في جزءه الثالث نجاح كبير أين رفع المخرج جعفر قاسم تحدي بدون الممثل الكبير صالح اوڨروت.