نجاح 214 مترشّحا في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025

أعلنت وزارة العدل عن النتائج النهائية للقبول في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة سنة 2025. حيث تقرر إعلان نجاح 214 مترشحا بعـــد مداولــة لجنة الإختبارات بتاريخ اليـــوم الموافق 28 جوان 2026،

كما أوضح بيان صحفي لوزارة العدل المترشحيــن المقبوليــن نهائيا في المسابقــة الوطنيــة لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025 ،أن الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء سيكون يوم 03 جانفي 2027. وارفق المصدر ذاته قائمة اسمية للاطلاع على النتائج النهائية للمسابقة.

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