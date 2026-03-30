نجاح علمي جديد.. الجزائر تحصد 11 ميدالية في الأولمبياد الدولية للرياضيات

سجّل تلاميذ الجزائر إنجازًا مميزًا في الدورة السابعة لأولمبياد الرياضيات (OFM) لسنة 2026، التي احتضنتها جمهورية جيبوتي يومي 28 و29 مارس 2026، ونظِّمت عن بعد بتقنية التحاضر المرئي، بمشاركة واسعة لعدة دول، في منافسة علمية رفيعة المستوى أبرزت قدرات التلاميذ في مجال الرياضيات، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

وشارك الفريق الوطني الجزائري بـ12 تلميذًا، موزعين على فئتين (الأصاغر والأكابر)، إذ تمكن 11 تلميذًا من أصل 12 من التتويج بميداليات، في حصيلة مشرفة بلغت 11 ميدالية، توزعت على 4 ميداليات ذهبية و3 فضية و4 برونزية، ما يعكس المستوى المتميز الذي بلغه التلاميذ الجزائريون في هذه المنافسة الدولية.

كما شهدت هذه الدورة تألقًا بارزًا، إذ أحرز التلميذ مآل شوالي، المرتبة الأولى في فئة الأصاغر مع العلامة الكاملة، ليكون الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز في فئته، فيما توّج التلميذ أبو القاسمي كيان بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر، محققًا العلامة الكاملة بالمناصفة مع مشارك آخر.

في فئة الأصاغر، جاءت النتائج على النحو التالي:

التلميذ مآل شوالي: ميدالية ذهبية، المرتبة الأولى بعلامة كاملة (ولاية باتنة).

التلميذ شطبي آدم: ميدالية ذهبية (مدرسة الأمان الخاصة، الجزائر).

التلميذ رحال أمير محمد رسيم: ميدالية فضية (ثانوية الرياضيات محند مخبي).

التلميذ مجياح محمد مهدي: ميدالية فضية (متوسطة عمر بومعزة، ولاية تيبازة).

التلميذة خالد ألاء: ميدالية برونزية (ثانوية الإخوة رحال، ولاية سطيف).

أما في فئة الأكابر، فقد توزعت الميداليات كما يلي:

التلميذ أبو القاسمي كيان: ميدالية ذهبية، المرتبة الأولى بعلامة كاملة (ثانوية الرياضيات محند مخبي).

التلميذ طبيب محمد إقبال: ميدالية ذهبية (ثانوية مليكة قايد، ولاية سطيف).

التلميذ سي أحمد عبد الرحمان: ميدالية فضية (ثانوية مروانة، ولاية باتنة).

التلميذة بن يونس فيروز: ميدالية برونزية (ثانوية الرياضيات محند مخبي).

التلميذ مداوي محمد زكريا الطاهر: ميدالية برونزية (مؤسسة محاب رمضان، ولاية الجزائر).

التلميذ شيعاوي نجم الدين: ميدالية برونزية (ثانوية الرياضيات محند مخبي).

وأشارت وزارة التربية إلى أن هذه النتائج النوعية تعكس مستوى التميز الذي بلغته الكفاءات المدرسية الجزائرية، وقدرتها على المنافسة في أعلى المستويات العلمية الدولية، كما تبرز الجهود المبذولة في مجال رعاية النخب المدرسية وجودة التأطير البيداغوجي الذي يوفره الأساتذة والمؤطرون، إلى جانب الدعم المتواصل الذي يحظى به التلاميذ من أوليائهم.

كما تندرج هذه النجاحات ضمن السياسة المتواصلة للعناية بالنخب المدرسية الجزائرية التي توليها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تركز على اكتشاف الكفاءات الواعدة ودعمها وتمكينها من التفوق العلمي، بما يعزز إشعاع الجزائر ويكرس حضورها المتميز في المحافل الدولية. يضيف المصدر ذاته.