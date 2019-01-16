نجادي مسقم: أغلبية مطالب الشريك الإجتماعي ليست من مسؤولية وزارة التربية

صرح مفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، أنّ أغلبية مطالب نقابات التربية بعيدة كل البعد عن مسؤولية وزارة التربية.

وخصوصا ماتعلق بالقدرة الشرائية ورفع الأجور، -يقول نجادي مسقم- خلال نزوله على حصة قهوة وجرنان.

مشيرا أنّ التكتل النقلبي يستغل هذه المطالب للضغط على الوزارة وأخذ التلاميذ كراهن معتبرا هذا الأسلوب قديم.

وأضاف المتحدث أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، تفضل أسلوب الحوار من أجل السماع لانشغالاتهم ورفع مطالبهم .

وفيما يخص تأثير الحركة الاحتجاجية على المسار الدراسي، استبعد المتحدث ذلك مؤكدا أن أغلبية الأساتذة لديهم وعي ودرجة التعقل ويعلمون المسؤولية المقدمة لهم.