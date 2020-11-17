نجاعة طاقوية: تنصيب لجنة مختلطة لتحديد شعب التكوين ذات الأولوية

سيتم تنصيب لجنة مختلطة تتكون من خبراء ومختصين من القطاعين توكل إليها مهمة تحديد شعب التكوين ذات الأولوية في مجال النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة.

وجاء هذا حسب إتفاق بين وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة.

وأفاد بيان لوزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أن الوزير شيتور إستقبل من قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة.

وأضاف البيان، أن الإستقبال جاء في إطار المشاورات القطاعية المشتركة التي بادر بها وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع القطاعات الوزارية الأخرى بهدف تحديد وإعداد خارطة طريق قطاعية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

واتفق الطرفان على توحيد الجهود لتقديم عرض متكيف للتكوين المهني قادر على الاستجابة لحاجيات سوق النجاعة الطقوية والطاقات المتجددة.

وأشار البيان، أنه لتمكين تحقيق فعلي ومتابعة دائمة لبرنامج الشراكة بين القطاعين، قرر الوزيران تنصيب لجنة مشتركة تضم خبراء من القطاعين.

وتتمثل مهام اللجنة في تحديد فروع التكوين الأولوية في مجال النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة على المستوى المحلي تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل منطقة.

وستتكفل هذه اللجنة كذلك بوضع برنامج تكوين للإختصاصات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.