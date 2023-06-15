نجا من الحادث الأول ومات بالثاني بعد دقائق!

توفي مقيم سوري بدولة الكويت، في حادث انقلاب سيارة أثناء إسعافه إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث دهس.

وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، تمثل الحادث المأساوي، في تعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية.

أين قام الداهس، على الفور بإسعاف الضحية بمركبته متوجها إلى المستشفى.

ولكن للأشف، وفي الطريق إلى المستشفى تعرضا لحادث تصادم مع مركبة أخرى في منطقة الصالحية.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارتهما، ما أدى إلى وفاة المقيم السوري وإصابة المسعف وسائق المركبة الأخرى.

هذا وسجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجثة والمركبتين للتحقيق، حسب وسائل إعلام كويتية.