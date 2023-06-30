نجحوا في إطلاق صاروخ بمسابقة أمريكية.. الطلبة الجزائريون يعودون للوطن

عاد الطلبة الجزائريون المتفوقون في نهائيات المسابقة العالمية 2023 Spaceport America Cup بنيو ميكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أرض الوطن.

ونجح طلبة من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران، في اطلاق صاروخ جزائري 100% من صناعتهم يحمل اسم اتاكور على مسافة 03 كلم.

وتفوق طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران في المسابقة بعد اجتياز كل فحوصات الأمن والجودة.

هذا وعرفت المسابقة مشاركة 150 فريقا من 34 دولة من العالم، وتم تنظيمها من الـ19 جوان إلى الـ 24 من الشهر الجاري.