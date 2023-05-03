نجلاء المنقوش في الجزائر 

حلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر تقوم في زيارة عمل.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-الليبية. وأيضا لتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أين أجرى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف أحمد عطاف، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيرته الليبية. ومن المنتظر أن يعقد الطرفان يوم غد جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين.