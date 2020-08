نجل أميتاب باتشان يعلن شفائه من فيروس كورونا

وقال باتشان على صفحته الرسمية بتويتر، أنه أوفى بوعده وتمكن من هزيمة مرض كوفيد-19، موجهاً الشكر لكل من تمنى له ولعائلته الشفاء، وإلى الفريق الطبي الذي عالجه في المستشفى.

وأوضح أبهيشيك باتشان إن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الخاصة به جاءت سلبية، مشيراً إلى شفاءه من كوفيد-19 وخروجه من المستشفى.

ونشر نجم بوليوود أميتاب باتشان، أنباء شفاء نجله أبهيشيك باتشان، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وأكد أميتاب باتشان أن نتيجة أبهيشيك جاءت سلبية ومن ثم غادر المستشفى وفي طريقه إلى المنزل، موجهاً الشكر إلى الله من أجل شفاء نجله.

هذا وأصيبت عدد من أفراد عائلة نجم بوليوود أميتاب باتشان بفيروس كورونا وهم أميتاب باتشان، ونجله أبهيشيك باتشان وزوجته النجمة الهندية الشهيرة أيشورايا راي وابنتهما أردايا، قبل أن يشفوا كلهم من المرض.

T 3620 – Abhishek tests negative for CoviD .. discharged from Hospital .. on his way home ..

GOD IS GREAT .. 🙏🙏🙏🙏

.. thank you Ef and well wishers for your PRAYERS .. pic.twitter.com/aHyBw0SPFH

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 8, 2020