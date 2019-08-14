نجل الرئيس التونسي السّبسي : على رئيس الحكومة و7 من وزراءه الاستقالة

طالب حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي رئيس الحكومة وعددا من وزرائه بالاستقالة الفورية.

حيث نشر في صحفته بفايسبوك، انّه على رئيس الحكومة والوزراء الذي قدّموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية الاستقالة الفورية من مناصبهم.

وذّكّر في ذات المنشور، بأنّ حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي كانت قد التزمت بعدم الترشح لانتخابات 2011.

وكذلك حكومة المهدي جمعة في 2014 كانت بدورها قد التزمت بذلك تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وتكون للحكومة مصداقيتها.

واعتبر الممثل القانوني لحركة نداء تونس بان “طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية جريئة تضمن للبلاد الأمن والاستقرار.

وتابع السبسي سيعمل على قطع كافة أساليب الإقصاء ومحاولات التغوّل والهيمنة على مفاصل الحكم دون وجه حق.

وكشف حافظ في منشوره عن الشّك تجاه شفافية العملية الانتخابية وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي برمته.

بحيث يوسف الشاهد هو اليوم رئيس الحكومة ومرشح للرئاسية في نفس الوقت، و 7 من وزرائه مترشحين للانتخابات التشريعية

واختتم منشوره بدعوة الشّاهد ووزراءه السّبعة بالعودة إلى طريق الجدية و الاستقالة الفورية، ليتفرّغوا لطموحاتهم بإمكاناتهم و مواردهم الذاتية فقط.

وذلك حسب السبسي لتكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية وتكون النتائج بعيدة عن التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة.