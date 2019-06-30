نجل الرئيس التونسي يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

كشف نجل الرئيس التونسي، “حافظ قايد السبسي”، اليوم الأحد، عن الحالة الصحية، لوالده، بعد أيام من تعرضه لوعكة صحية، ونقله للمستشفى العسكري.

وأوضح “حافظ السبسي”، في تصريحات صحفية، أن والده لم يعد في خطر، ويمكن أن يغادر المستشفى العسكري، غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، ليعود لممارسة مهامه.

وأضاف نجل “السبسي”، وهو رئيس اللجنة المركزية لحزب نداء تونس، إن والده بات أفضل حالا، وبمعنويات عالية.

وكانت جهات رسمية في تونس، قد أكدت، بأن صحة الرئيس تحسنت بشكل ملحوظ، بعد نقله إلى المستشفى الخميس الماضي.

وفيما يخص العمليتين الإرهابيتين، اللتين ضربتا قلب العاصمة تونس، الخميس، فقد أكدت السلطات التونسية، أن التحقيقات فيها متقدمة.

وأضافت ذات المصالح،بأن السلطات حددت هوية منفذ الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر الشرطة العدلية بشارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية.

وشهدت تونس، الخميس، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل “ديغول”، بينما استهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب.