نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف: “نزار وتوفيق هما من قتلا والدي”

اتهم نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، كل من الجنرالين السابقين، خالد نزار، ومحمد مدين المدعو توفيق، باغتيال والده.

وطالب في تصريح لـ “النهار”، في الذكرى 27 لاغتيال والده، السلطة والعدالة إعادة النظر في ملف اغتيال والده والذي يهم كل الجزائريين.

وأضاف ” ما حدث سنة 1992 يعرفه كل الجزائريين، وأمام مرأى الجميع، المتورطون نصفهم توفوا، وبقي منهم شخصين هما المتهمين الأولين، خالد نزار، ومحمد مدين”.

ودعا إلى إحضار الجنرال السابق توفيق من السجن العسكري، وإلقاء القبض على الجنرال السابق خالد نزار، وإحالتهما على التحقيق، للإعتراف بجرم اغتيال والده.