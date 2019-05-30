نجل الرئيس الشيشاني يشارك في تصوير مسلسل تركي شهير

شارك ابن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، “آدم قديروف”، البالغ من العمر 11 عاما، في تصوير المسلسل التركي الشهير ” قيامة أرطغرول “.

وذلك حسب ما أفاد به، نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان،”سلطان تغايف”، على موقع “إنستغرام”.

وعلق على هذا الخبر، رئيس منطقة “شالي” الشيشانية، والذي أعاد إلى الأذهان في حديث أدلى به لوكالة “شيشان إنفو”، أن”آدم قديروف” من الأوائل في المدرسة، ويمارس الرياضة بنشاط.

وذبلك ما ساعد نجل الرئيس الشيشاني، في إظهار كل قدراته وجوانبه الإيجابية أثناء تصوير المسلسل.

يذكر أن “قيامة أرطغرول” هو مسلسل المغامرات التاريخي عن الأتراك الأوغوز، وتدور أحداثه في القرن الـ13.

وتتمثل الشخصية الرئيسية في هذا المسلسل، في “أرطغرول بيه”، والد مؤسس الإمبراطورية العثمانية، “عثمان الأول”.