نجل العلامة الطاهر آيت علجت في ذمة الله

توفي اليوم الإثنين، محمد الصالح آيت علجت رحمه الله إبن الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت. عن عمر ناهز الـ82 سنة.

وولد محمد الصالح آيت علجت سنة 1941 بتمقرة ولاية بجاية. ودرس على يد جده الشيخ مقران بعضا من القرآن الكريم والكتابة.

كما إلتحق بزاوية سيدي السعيد مع أبيه العلامة محمد الطاهر آيت علجت سنة 1948. وأتم حفظ القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية وآدابها ودراسة الفقه وعددا من العلوم بالزاوية. أريله القائد عميروش إلى تونس مع البعثات الطلابية وفيها أخذ الدراسة الثانوية. وبعد استقلال الجزائر إلتحق بالتعليم الإبتدائي ثم الثانوي.

كما تحصل على شهادة الليسانس من جامعة الجزائر جوان 1971 تخصص آداب ولغة عربية وحضارة إسلامية.

ومن مؤلفاته الشيخ المولود الحافظي..حياة وآثار. وكذا فتاوى الشيخ المولود الحافظي. وصحف التصوف الجزائرية من سنة 1920-1955. بالإضافة كذلك إلى رحلة قرن من حياة العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت.