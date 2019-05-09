نجل العلاّمة الشيخ آيت علجت يُطمئنُ الجزائريينَ على صِحَّة والِدهِ

طمأَن محمد الصالح آيت علجت، نجل العلاّمة الشيخ الطاهر آيت علجت، الجزائريينَ على صحّةِ والدهِ مؤكدا لـ”النهار” أنّ والده بخير.

وشكرَ محمد الصالح آيت علجت صاحب كتاب “رحلة قرن” من عمر العلاّمة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت،في اتصال مع”النهار أونلاين”،

“النهار” عن التفاتتها الطيّبة وسؤالها عن صحّة الشيخ والده، حيث شهد الشيخ تضامنا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أين أظهر الجزائريون قلقهم على صحّة الشيخ العلامة، خاصة بعد غيابهِ ولأوّلِ مرّةٍ عن موعدِ ليلةِ ترقُبِّ هلال رمضان

في إطار لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية التّي يُعدُ من بينِ أهم العلماء والمشايخ الذين يطلون على الجزائريين خلال هذه الليلة.