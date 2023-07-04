نجل العنقى يُطلق أغنية “تحيا USMA”

كشفت إدارة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، أن الفنان الهادي العنقى، نجل الفنان الكبير الحاج امحمد العنقى، سيصدر أغنية بفيديو كليب تتناول محطات تاريخية للنادي.

وحسب بيان إدارة لياسما عبر الفايسبوك، فإن الكليب سيكون عنوان تحيا USMA، ويتناول فيها أغنية للكاردينال غناها في أواخر الثلاثينيات ومطلع الأربعينات.

وأبرز بيان الإدارة، أن هذه الأغنية ستكون كتكريم للمؤسسين واللاعبين الأوائل لفريق الإتحاد الرياضي الإسلامي للجزائر.

وختم إدارة لياسما بيانها، بتهنئة أنصار الفريق بهذا الموروث الثقافي التاريخي العريق للفريق من الناحية الثقافية والإقتصادية.