نجل المجاهد المرحوم العقيد أكلي محند أولحاج يسلم أغراضا ثورية نادرة لمتحف الجيش

شهد المتحف المركزي للجيش، اليوم الأربعاء، مبادرة قيّمة، تمثلت في تسليم مجموعة من الأغراض الحربية من طرف نجل المجاهد المرحوم العقيد أكلي محند أولحاج، قائد الولاية الثالثة التاريخية، من سنة 1959 إلى غاية الاستقلال في 5 جويلية 1962.

هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون الموروث التاريخي والثوري.

وتعكس هذه المقتنيات جوانب حية من كفاح الشعب الجزائري وتضحياته في سبيل نيل الاستقلال.

وتشمل الأغراض المُسلّمة معدات وأدوات استعملت من طرف المجاهد المرحوم خلال فترة الثورة، ما يضفي عليها قيمة رمزية وتاريخية كبيرة.

كما تسهم هذه المبادرة النبيلة في إثراء تاريخ المتحف وتدعم رسالته في نقل الذاكرة الوطنية بكل أمانة واعتزاز.

ويبقى الباب مفتوحا أمام المجاهدين والمواطنين للمساهمة في حفظ التاريخ الوطني، من خلال تسليم ما بحوزتهم من وثائق أو مقتنيات ذات صلة بالثورة التحريرية.

وذلك بما يعزز الجهود الرامية إلى توثيق هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الجزائر. مدعومة بهذه المبادرات الفردية التي تعد شاهدا حيا على روح الوفاء للوطن، ودعامة أساسية لصون الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية.