نجل برلماني يحاول الانتحار فوق مقر بلدية فوكة في تيبازة

شهد مقر بلدية فوكة بإقليم ولاية تيبازة، مساء اليوم الخميس، ما يشبه حالة طوارئ في أعقاب قيام شاب بمحاولة انتحار.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية لـ”النهار أونلاين” إن شابا قام بالصعود فوق مبنى مقر البلدية، وهدد بالانتحار برمي نفسه.

وأوضحت المصادر أن الشاب هو نجل “ك. ف” وهو برلماني بالمجلس الشعبي الوطني، عن حزب معارض، منتخب عن ولاية تيبازة.

وتفيد المعطيات الأولية بشأن الحادثة التي استُنفرت لأجلها مصالح الأمن والحماية المدنية، أن الشاب طالب بالإفراج عن عدد من رفاقه.

وكان الشباب الموقوفين الذين طالب صاحب التهديد بالانتحار بإطلاق سراحهم، قد جرى اتهامهم في قضايا مخدرات، كما أن بعضهم مسبوق.

وقد شرع الشاب في وقت لاحق من الحادث، باستعمال آلة حادة وقام بتقطيع جسده، أمام مرأى المارة والفضوليين ومصالح الأمن والحماية المدنية.

ولم تفلح لحد الآن مساعي إقناع الشاب بالعدول عن فعلته في انتظار مستجدات.