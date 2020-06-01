نجل حسن حسني يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وهذه وصيته

فن وثقافة
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نجل حسن حسني يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وهذه وصيته
بقلم نادية بن طاهر

تحدث هشام، نجل الفنان اللمصري الراحل حسن حسني، عن اللحظات الأخيرة في حياة والده.

وقال هشام في مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، إنّ والده الراحل كان بصحة جيدة خلال فترة رمضان والعيد.

وأضاف نجل الفنان الراحل، أن والده شعر بألم شديد في منطقة الصدر، لذلك تم نقله للمستشفى، مشيرا إلى أن والده لم يعاني من القلب سابقا.

وتابع هشام حسني، أنه يوم الوفاة تم عمل الإجراءات اللازمة لوالده داخل المستشفى، حيث تم اكتشاف جلطة في القلب، لذلك تم إجراء عملية قسطرة.

ولكن النجم الراحل، فارق الحياة بعد إجراء العملية بحوالي خمس ساعات، يضيف نجله.

وعن وصية والده، قال هشام، أن والده لم يترك أي وصية، كونه كان يعتبر حب الناس هو ثروته الحقيقية.

وانتقل إلى رحمة الله، أول أمس، الفنان الكبير حسن حسني، عن سن ناهز 89 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.


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