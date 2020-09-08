نجل حمدي بناني يطمئن:”حالة والدي تتحسن باستمرار”

فن وثقافة
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نجل حمدي بناني يطمئن:”حالة والدي تتحسن باستمرار”
بقلم زهيدة ث

طمأن نجل الفنان الكبير حمدي بناني جمهوره على حالته الصحية وقال أن والده يتحسن يوما بعد يوم.

و في اتصال مع تلفزيون النهار، قال الفنان كمال بناني:”حالة والدي في تحسن وتطور حسب الأطباء”.
و واصل نجل الفنان تصريحاته:”أنا في اتصال مستمر مع الأطباء المشرفين عليه و أتواصل معهم 24 على 24 و الحمد الله الحالة في تحسن مستمر”.
و عن معاناته وأسباب دخوله إلى مستشفى عنابة، قال ابن صاحب الكمان الأبيض:” الحمد الله الوالد لا يعاني من أي مرض مزمن”.

وأضاف: “والدي عانى من ارتفاع في الحرارة، نقل إلى المستشفى ويتحدث معنا وهو واعي وسيعود قريبا إلى البيت”.
و بالمناسبة، شكر كمال بناني كل الذين اتصلوا بوالده ليطمئنوا على صحته، واعتذر لعدم الرد على الجميع.


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