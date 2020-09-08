نجل حمدي بناني يطمئن:”حالة والدي تتحسن باستمرار”

طمأن نجل الفنان الكبير حمدي بناني جمهوره على حالته الصحية وقال أن والده يتحسن يوما بعد يوم.

و في اتصال مع تلفزيون النهار، قال الفنان كمال بناني:”حالة والدي في تحسن وتطور حسب الأطباء”.

و واصل نجل الفنان تصريحاته:”أنا في اتصال مستمر مع الأطباء المشرفين عليه و أتواصل معهم 24 على 24 و الحمد الله الحالة في تحسن مستمر”.

و عن معاناته وأسباب دخوله إلى مستشفى عنابة، قال ابن صاحب الكمان الأبيض:” الحمد الله الوالد لا يعاني من أي مرض مزمن”.

وأضاف: “والدي عانى من ارتفاع في الحرارة، نقل إلى المستشفى ويتحدث معنا وهو واعي وسيعود قريبا إلى البيت”.

و بالمناسبة، شكر كمال بناني كل الذين اتصلوا بوالده ليطمئنوا على صحته، واعتذر لعدم الرد على الجميع.