نجل حمدي بناني يكشف تفاصيل أيام والده الأخيرة وسبب وفاته

كشف كمال بناني، نجل الفنان الجزائري الراحل حمدي بناني، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده، بعد وفاته اليوم الإثنين.

وقال كمال بناني، في اتصال هاتفي مع تلفزيون “النهار”، أن والده كان في المستشفى قبل وفاته، وكان متعبا.

وأضاف نجل الفنان الراحل، أن الأطباء قاموا بتخذير والده وأخبروه أنه من الممكن أن لا يصحوا مجددا.

وتابع كمال بناني، إن والده قام بالإستغفار والتشهد قبل أخذ الأدوية، ليبقى غائبا عن الوعي لمدة 14 يوما قبل أن تتوفاه المنية.

وفي الأخير، أكد نجل حمدي بناني، أن الجزائر كلها خسرت والده الذي كان أحد أعمية الأغنية المالوفية، وطلب من الجميع الترحم عليه.

هذا وسيتم تشييع الفنان الراحل بعد عصر اليوم الإثنين، بمقبرة العائلة في سيدي عيسى بعنابة.

وانتقل إلى جوار ربه، الفنان الجزائري القدير حمدي بناني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ77 عاما.