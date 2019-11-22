نجل “ماجر” يُشارك لأول مرة مع الدحيل القطري

بصم أمسية اليوم الجمعة نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية “رابح ماجر” على أول مشاركة رسمية مع الفريق الأول للدحيل القطري.

“لطفي ماجر” البالغ من العمر 17 سنة فقط شارك أساسيا في مباراة فريقه ضد “السيلية” لحساب كأس نجوم قطر.

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

لطفي ماجر غادر الميدان في الدقيقة 72 تاركا مكانه لزميله الجزائري الآخر “ياسين لافريد” الذي قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الأول للدحيل.

وينشط اللاعب السابق لفريق أتلتيك بارادو في منصب صانع ألعاب هجومي.

من جانب السيلية شارك نذير بلحاج طيلة أطوار المباراة باصما على التمريرة الحاسمة في الهدف الأول لفريقه.