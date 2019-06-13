نجل ولد عباس أمام محكمة الشراقة اليوم على الساعة الخامسة

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تـدخلت الحماية المدينه لولاية سيدي بلعباس، امسية اليوم من اجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 13بلدية بن عشية الشليا، دائرة تنيرة، بين سيارة نفعية…
خلف انفجار قنبلة تقليدية قديمة الصنع بأعالي جبال الشاون الواقعة بين حدود بلدية دراق جنوب المدية وبلدية برج الامير عبد القادر، ثلاثة قتلى و جريحين.
الضحايا…
انطلقت صبيحة اليوم، مشاريع الربط بغاز المدينة لثلاث بلديات من الجهة الشرقية لولاية الوادي.
ويتعلق الأمر بكل من بلديات الطريفاوي، حساني عبد الكريم، والدبيلة، والممول بمبلغ…
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