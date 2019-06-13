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نجل ولد عباس أمام محكمة الشراقة اليوم على الساعة الخامسة

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نجل ولد عباس أمام محكمة الشراقة اليوم على الساعة الخامسة
بقلم نسرين محفوف

سيمثل  نجل السيناتور السابق، جمال ولد عباس، اليوم الخميس، على الساعة الخامسة، أمام قاضي التحقيق، لدى محكمة الشراقة.


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