نجل فرحات مهني يتبرأ من والده ويكشف حقائق خطيرة 

كشف إبن الإرهابي فرحات مهني رئيس الماك الانفصالية “آغور “كيف لطخت أفكار هذه الحركة شرف عائلته.

وفي حوار غير مسبوق بث على النهار تي في قال آغور مهني “اليوم اتخذتُ الخطوة لغسل شرفي وشرف عائلتي حيال ما يحدث”.

وخلال الحوار تبرأ آعور مهني من افكار والده الانفصالية، وقال “نحن جميعًا لا يعنينا الأمر الذي يخوضه والدي ولا يهمنا.. طوال حياتي، دفعت ثمنَ أفكار والدي وقراراته”.

وقال أغور مهني أنه “في الجزائر أحس فعلا بأنني في بلدي.. ووالدتي حدثتني كثيرا عن تضحيات أجدادي وجداتي ونضالهم خلال ثورة التحرير الجزائرية”.

وتابع آغور أن والدته حدثته حول الدور الذي لعبته جدته خلال ثورة التحرير وقال بهذا الخصوص أنهم بالنسبة إليه أبطال.

وبخصوص أفكار والده الإنفصالية قال آغور “لا أتوافق مع والدي في أفكاره.. وعانيت طوال حياتي رفقة اشقائي من قراراته ومواقفه”

وأضاف في السياق ذاته بالقول “حان الوقت اليوم لأن أعلن أنا أيضا استقلاليتي من أفكار والدي والتعبير عن رأيي والتحرر من قرارات والدي”.

تصريحاتي اليوم هدفها غسل شرفي وشرف عائلتي من قرارات وتصريحات والدي والدفاع عن الوحدة الوطنية للجزائر

وأردف آغور “والدي أبعدني تماما منذ صغري عن مواقفه وقراراته ولم يستشرنا او يشركنا فيها “..” والدي كأب لم يستطع أن يَجعلني جزءًا من مخططاته الإنفصالية”.

صرح آغور مهني “نأيت بنفسي عن تحركات وتصريحات والدي لتقسيم الجزائر لأن ذلك يؤلمني.. ومن حين لآخر يطلعني بعض الأصدقاء عما يحدث”.

كما أكد أنه خلال حياته في المهجر كبر رفقة جزائريين مغتربين من مختلف مناطق الوطن ولم يحس يوما بوجود فوارق أو بحاجة لتقسيم الجزائر.

ويختتم آغور مهني هذا الحوار قائلا: “أصولي جزائرية لدرجة أنني لم أشعر اطلاقًا بالحاجة للإنفصال”.