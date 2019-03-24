نجمات عربيات يتضامن مع شيرين بعد قرار توقيفها عن الغناء

تضامنت أغلب النجمات العربيات مع زميلتهن المصرية شيرين عبد الوهاب، إثر توقيفها عن الغناء وإحالتها الى التحقيق.

وهذا بسبب كلام أدلت به شيرين في حفلها الأخير في البحرين، اعتبر مسيئا لسمعة مصر، حسب ما نقله موقع الفن.

وقالت شيرين في حفلها بالبحرين قبل أيام : “ أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن“.

وعلى خلفية ذلك، تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد شيرين، يتهمها فيه بالتطاول على مصر.

لتدلي بعدها شيرين بتصريحات للإعلامي عمرو أديب أحزنت جمهورها، خصوصا أن دموعها جعلت زملاءها يتضامنون معها.

حيث قالت المطربة المصرية أنغام عبر حسابها على موقع “انستغرام”: “شيرين بنت مصر ولم تقصد الإساءة…”.

في حين كتبت النجمة بلقيس في حسابها على “تويتر”: “شيرين متعاطفة معاها جدا ومكالمتها مع الإعلامي عمرو أديب احزنتني جدا”.

وكذلك الفنانة إليسا ايضاً دعمت شيرين وكتبت :”أنا بتمنى تعدي الأزمة على خير وترجعي لفنك، الله يمرق هالأزمة يا شيرين”.

وحتى الفنانة نداء شرارة كتبت تدافع عن زميلتها :”كلنا معاكي يا شيرين وعارفين انك لم تكوني تقصدين الإساءه أبدا.. “

أما الشاعر الغنائي خالد تاج الدين فعلق :”أنا ولا مع ولا ضد شيرين عبدالوهاب انا شايف اننا نسيبها في حالها ومانخدش على كلامها بجد..”.

لكن رغم التعاطف والتضامن التي حظيت به شيرين، لكن في المقابل هناك من لم يسامحها.

خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها شيرين في مثل هذه الأخطاء غير المسؤولة.