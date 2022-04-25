نجمات يتألقن بالقفطان الجزائري في رمضان

تألقت العديد من النجمات العربيات، خلال الشهر الكريم، بالقفطان الجزائري الأصيل، والذي اعتمدنه بتصاميم عصرية وأنيقة.

وتميزت إطلالات النجمات بالأناقة والرقي والألوان الزاهية، وآخرهن النجمة هيفاء وهبي والتي سحرت العيون بقفطان زهري بتصميم عصري.

كما اعتمدت النجمة السورية من أصول جزائرية نسرين طافش القفطان الجزائري باللونين الأحمر والزهري في شهر رمضان المبارك.

وبدورها اختارت المؤثرة الشهيرة الدكتورة خلود القفطان الجزائري في احدى جلسات التصوير في رمضان باللون الأبيض والفضي.

وتألقت الإعلامية بسمة وهبة بالقفطان الجزائري الزيتي في برنامجها الرمضاني.

كما تألقت النجمة اللبنانية جيسي عبدو بالقفطان الجزائري والذي أصبح رائجا بين النجمات في شهر رمضان.

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