نجما السيتي مرشحان لمغادرة أسوار ملعب الإتحاد

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن إقتراب نجما فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من المغادرة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ماورد في تقرير لموقع “فوت ميركاتو”، اليوم الثلاثاء، فإن ناديا برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان مُهتمان بالتعاقد مع نجم السيتيزنس برناردو سيلفا.

كما أضاف المصدر، أن اللاعب برناردو سيلفا منفتح على فكرة تغيير الأجواء الموسم المقبل، والبياسجي وضع اللاعب ضمن أولوياته تحسبا للموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن رئيس برشلونة خوان لابورتا، يتابع وضعية اللاعب سيلفا بعناية تحسبا لتقديم عرض مناسب للسيتي.

كما كشف ذات المصدر، أن مدرب السيتي غوارديولا، يريد الحفاظ على لاعبه إلكاي غدوغان.

خاصة بعد أن كشفت تقارير إعلامية كتالونية عن إقتراب اللاعب غاندوغان من الإنتقال لصفوف برشلونة، الموسم المقبل.