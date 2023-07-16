نجمة أراب آيدول تُحدث ضجة بمحاولة إنتحارها وإختفائها!

ساد الغموض مصير المطربة الشابة ميرنا هشام نجمة برنامج آراب أيدول، لليوم الرابع على التوالي، بعدما فشل أي شخص مقرب منها في الكشف عن حقيقة وضعها الصحي.

وإنتشرت أخبار، حول محاولة الفنانة، التخلص من حياتها، فيما قال البعض أنها هربت من منزلها. وينتظر جمهورها أن تصدر الأسرة إعلاناً يوضح حقيقة ما حدث.

ولكن جاء منشور والدتها ليزيد من غموض الواقعة، حيث رفضت تأكيد أنباء إنهاء إبنتها حياتها، ووجهت رسالة إلى إبنتها عبر الفيسبوك قالت فيها: “حسبي والله ونعم الوكيل في اللي كان السبب”.

وكانت ميرنا هشام، قد فاجأت الجميع بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه حزينة على ما وصفته بـ”ضياع عمرها” دون أن تحقق شيئاً.

وقالت: “مخيفة أوي سرعة الأيام.. فجأة تلاقي نفسك كبرت وأنت لسه معملتش أي حاجة في حياتك.. عمرك بيجري من غير ما تحس بيه.. وبتكبر وأنت لسه واقف مكانك”.

ووجهت صديقة لميرنا رسالة لها كشفت عن محاولة انتحارها قائلة: “بجد زعلتيني عليكي يا ميرنا ليه تعملي كدا في نفسك. دا انتي ليكي مستقبل جميل.. إنهاء حياتك عمره مكان حل”.

وقالت أخرى: “الخبر نزل عليا زي الصاعقه ليه كدة يا ميرنا فين الأمل والتفاؤل إيه اللي وصلك لـ كده.. مفيش حاجة تستاهل صدقيني”.

وميرنا هشام، عرفت طريق الشهرة عبر ظهورها في برنامج Arab Idol، في عام 2013، وكان لها طلة متميزة للمشاهدين.

ويعد آخر أعمالها دويتو مع الفنان هيثم شاكر، في أغنية بعنوان شُفت، وتم طرحها في شهر جانفي من هذا العام 2023.