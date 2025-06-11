“نجمة الإعلام”.. 30 جوان آخر أجل لإرسال الترشيحات

مع اقتراب آخر أجل لإرسال الترشيحات للطبعة الـ 18 لمسابقتها الصحفية”نجمة الاعلام”. تذكّر Ooredoo الصحفيين الراغبين في المشاركة في المسابقة أن الموعد النهائي. محدّد ليوم الاثنين 30 جوان 2025.

مسابقة “نجمة الإعلام”مفتوحة للأعمال باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية التي نُشرت أو بُثت في وسائل الإعلام الجزائرية ما بين27 سبتمبر 2024و 30 جوان 2025.وذلك في كل من فئة الصحافة المكتوبة والإعلام الإلكتروني والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

تتناول هذه الطبعة الثامنة عشر موضوعاً محورياً يواكب العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي. في عالم يشهد تطورًا تكنولوجيًا متواصلًا. تأتي مسابقة “نجمة الإعلام” في إطار استمرارية استراتيجية Ooredoo الرقمية. والتي يتمحور موضوعها الرئيسي حول”التحول الرقمي في الجزائر في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والرهانات والآفاق”. يسر Ooredoo أن تساهم في بروز تحليلات ذات صلة وأفكار معمقة حول التحديات التي يطرحها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في السياق الراهن.