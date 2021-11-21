نجمة التنس “بينغ شواي” تظهر مجددا في البطولة الصينية

ظهرت نجمة التنس الصينية “بينغ شواي”، في بطولة بكين أمس السبت بحسب الصور الرسمية التي نشرتها البطولة الصينية. بعد إختفائها الغامض لأكثر من أسبوعين.

وظهرت “بينغ” بين الضيوف في البطولة. مرتدية سترة زرقاء داكنة وسروالا أبيض، وفقا للصور المنشورة على الصفحة الرسمية للبطولة على موقع “وي تشات”.

ونشر رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، “هو شيغين” عبر حسابه بـ”تويتر” صورا مؤكدا أنها حديثة لـ”بينغ شواي”. كما تعكس وضعها الحالي بحسب تعبيره.

وقال في تغريدة له: ” أكدت من خلال مصادري الخاصة أن هذه الصور هي بالفعل حالة “بينغ شواي” الحالية. مضيفا أن “شواي” مكثت في الأيام القليلة الماضية داخل منزلها بحرية ولا تريد أن يتم إزعاجها.

كما قال “هو شيغين” إلى أن بينغ شواي” ستظهر في الأماكن العامة وتشارك في بعض الأنشطة قريبا.

وكانت “بينغ” قد اتهمت “تشانغ غاولي”، الذي كان خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018 أحد أقوى السياسيين السبعة في الصين بالإعتداء عليها.

وبقي هذا الاتهام منتشرا لفترة على حساب اللاعبة الرسمي في شبكة “ويبو،” فيما حظرت الصين على الفور أي إشارة إلى هذا المنشور.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي تواصل مع اللاعبة كما أنها لم تظهر علنا أو ترد على هذه الإتهام.

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