نجمة الراب العالمية كاردي بي تحذف حسابها من “تويتر”

قامت نجمة الراب العالمية، كاردي بى، بحذف حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.

يأتي ذلك ذلك بعد اصطدامها مع بعض المعجبين الذين انتقدوا قرارها بإلغاء طلب طلاقها من زوجها مغنى الراب أوفست .

وأكدت مغنية الراب الأسبوع الماضي أنها تصالحت مع أوفست والذى استمر زواجهما لمدة ثلاث سنوات.

وجاءت فكرة تراجعها عن الطلاق بعد أسابيع قليلة من إعلانها أنها تقدمت بطلب للطلاق رسميا .

وتلقت كاردي بي عديد الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لسبب عودتها إلى مغنى الراب أوفسيت.

وشعرت النجمة بحالة من الضيق والغضب، ما دفعها لإلغاء وحذف حسابها على تويتر.