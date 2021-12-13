نجمة اليوتيوب الصربية كريستينا كيكا تنتحر بسبب التنمر

أحدث خبر وفاة اليوتوبوز الصربية الشابة كريستينا كيكا دوكيتش، ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، تم العثور على اليوتوبوز كريستينا كيكا ميتة وهي التي تبلغ من العمر 21 عاما فقط.

وتعرضت كريستينا، لسنوات من التصيد والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي داخل عاصمة صربيا بلغارد.

وحسب ذات المصادر، فقد انتحرت الشابة بسبب تعرضها لفترة طويلة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام رجال الشرطة بالتحقيق في الأمر ولم يجدوا أي تلاعب في الموضوع، ورجحوا أنها ماتت منتحرة ومازال التحقيق جاري للتعرف على ملابسات الأمر.

ومن جهتها، أصدرت والدة كيكا، بيانا على انستغرام، كتبت فيه: “هذا وقت عصيب علينا جميعًا، وكل ما يمكننا فعله هو الحفاظ على ذكراها حية”.

بينما أوضحت رفيقة لكريستينا، بأنه يجب على وسائل الإعلام عن التحدث عن وفاتها بحذر. كونها تحملت التنمر لمدة خمسة سنوات، وبعد أن أنشأت العديد من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي شعرت أنها لا تقدم ما يرضي الآخرين فانتحرت.

والجدير بالذكر أن كيكا من مواليد عام 2000 في بلغراد، حيث قامت بإنهاء الدراسة الابتدائية الخاصة بها.ثم التحقت بالمدرسة التجارية.

واشتهرت كريستينا على مواقع التواصل الاجتماعي ولها أكثر من مليون متابع على الانستجرام واليوتيوب.

كما أن كيكا، تملك العديد من الفيديوهات التي تلعب فيها وتعلق على ألعاب الفيديو.

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