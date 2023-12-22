نجمة انتر ميلان حبيبة كرنوشي مهددة بتضييع الـ”كان”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” أمس الخميس، عن تعرض لاعبة الخضر ونادي انتر ميلان، حبيبة كرنوشي، لإصابة معقدة ستبعدها عن الميادين لفترة طويلة.

وأعلن رئيس “الفاف” وليد صادي، باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي. والناخب الوطني فريد بن ستيتي، عن تضامنه مع نجمة “النيراتزوي” متمنيا لها الشفاء العاجل.

وأوضحت الاتحادية، بأن حبيبة كرنوشي، تعاني من إصابة معقدة على مستوى الأربطة المعاكسة للركبة، الأمر الذي يجعلها مهدد بالغياب لفترة طويلة.

وتمنى رئيس الفاف وليد صادي، عودة قريبة للاعبة الخضر كرنوشي إلى الميادين. ولكن حظوظ الأخيرة في اللحاق بكأس أمم إفريقيا 2024 المقررة بالمغرب تبدو ضئيلة.