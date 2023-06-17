نجمة باب الحارة تكشف لأول مرة عن خضوعها لعملية خطيرة

كشفت الممثلة السورية وفاء موصللي، أنها خضعت لعملية القلب المفتوح، وجاء هذا بعد تعرضها لتعليقات سلبية بسبب صورها وخسارتها لوزن كبير.

وفي مقابلة أجرتها الفنانة مع ET قالت “أنا كثير متصالحة مع نفسي وهاد الجرح موجود عندي وأنا بحبه. وأنا المشاعر الحلوة بتوصلني والمشاعر السيئة مع الأسف الشديد. هاد الشي بيحزني بس بالأخير بترجع لصاحبها”.

كما كشفت نجمة مسلسل باب الحارة عن الجرح الكبير الذي سببته العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريح الفنانة وتمنوا لها السلامة والصحة والعافية.

يشار أن وفاء تعرضت في وقت سابق لعدة تعليقات، خاصة بعد انتشار صورها التي أظهرت خسارتها لوزن كبير.