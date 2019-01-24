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نجمة خليجية توثق لحظة اخبارها لإبنها بوفاة جدته!!

فن وثقافة
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نجمة خليجية توثق لحظة اخبارها لإبنها بوفاة جدته!!
بقلم نادية بن طاهر

في حادثة أثارت جدلا كبيرا، فاجأت “الفاشينيستا فينيسيا” متابعيها، بنشرها لفيديو يظهرها مع طفلها، وهي تخبرة عن وفاة جدته.

وأظهر الفيديو النجمة الكويتية وهي تصوّر إبنها، وتطلب منه أن يتقبل الخبر الحزين الذي ستخبره به بهدوء، من ثم قامت بإخباره أن جدته توفيت، فانهار الطفل بالبكاء.

وقامت “الفاشينيستا” بنشر الفيديو على حسابها الخاص، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار ضجة كبيرة.

وانهالت التعليقات على الفيديو من متابعي فينيسيا، الذين انصدموا من تجرأها على تسجيل هكذا فيديو.

مما إضطرها إلى حذف الفيديو، بعد تلقيها لموجة من التعليقات السلبية.

يذكر أن فينيسيا قد حققت شهرتها من خلال موقع “الإنستغرام”، واشتهرت بخفة دمها وعفويتها.

واشتهرت كذلك بعلاقتها المميزة مع إبنها الصغير ريان، والذي بدوره أصبح محبوبًا.


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