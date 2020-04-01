نجمة “ذا فويس” تعلن شفاءها من كورونا وهذا ما فعلته للتغلب على المرض

كشفت نجمة “برنامج ذا فويس”، همسة منيف، علاجها من فيروس كورونا، وقدمت نصائح للتغلب على المرض.

وقالت همسة منيف في مقطع فيديو على حسابها بفيسبوك، أنها كانت في فرنسا بتاريخ 15 مارس ثم عادت إلى إنجلترا، وحرصت على اتباع الإجراءات الاحترازية بعزل نفسها مدة 14 يوماً.

لتجد الفنانة، أن الأعراض ظهرت عليها بالفعل في اليوم الثالث.

وأضافت ذات المتحدثة، أنها في اليوم الثالث شعرت بالتهاب الحلق، والتعب بدأ يسيطر على جسمها، ثم بدأت حرارتها ترتفع مع معاناة من ألم الرأس والسعال وضيق في التنفس.

وقالت الفنانة، أنها لم تتلق العلاج في المستشفى، ولكن تم التشخيص من خلال الهاتف ليطلب منها عزل نفسها داخل المنزل، مع متابعة حالتها الصحية عبر الهاتف.

وكشفت همسة منيب، أن الدواء الوحيد الذي ساعدها للتغلب على كل الأعراض السابق ذكرها هو “السيتامول”، إلى جانب حرصها على شرب المشروبات الساخنة مثل مغلي الليمون مع النعناع.

بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية من خضروات طازجة، مع إراحة جسمها بأخذ قسط وافر من النوم، تضيف الفنانة.