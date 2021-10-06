نجمة ستار أكاديمي تكشف وجه إبنها لأول مرة وجماله يخطف القلوب

كشفت الفنانة اللبنانية ونجمة برنامج “ستار أكاديمي” الشهير، ​نينا عبد الملك​، لأول مرة، عن وجه إبنها عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وصفحتها على انستغرام.

ونشرت نينا، مقطع فيديو على قناتها باليوتيوب، رفقة إبنها وزوجها الإعلامي حسان الشيخ.

وعبرت الفنانة، عن انزعاجها من عدم إيجادها قطع ملابسها المبعثرة في كل مكان، خصوصا وأن موعد ولادة طفلها الثاني قد إقترب.

وأشار المتابعون الى التعب الذي يظهر على وجه نينا عبد الملك، وحرصها على الإهتمام بابنها، وقالت نينا : “هذه هي تضحية الأمومة”.

كما تحدثت نينا عن استعداداتها لاستقبال طفلها الثاني قبيل بلوغها الشهر التاسع من الحمل.

ونشرت بعدها نينا عبد الملك صورا واضحة لطفلها عبر صفحتها بانستغرام، لتتهاطل عليها التعليقات من جمهورها والذين تغزلوا بجمال طفلها وعينيه الزرقاوتين.

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