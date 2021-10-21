نجمة شهيرة تنتحر على المباشر.. والسبب صادم!

أقدمت مؤثرة اجتماعية صينية تدعى “لوه شياو ماو ماو زي”، على الانتحار خلال بث مباشر في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وقامت المؤثرة الصينية، بشرب زجاجة من مبيد حشري مشيرة إلى أنها لا تقدم إعلانًا لهذا المنتج.

واعتقد المتابعون أنها تقوم بفقرة طريفة بالفيديو إلى أن حذروها بالإتصال بالشرطة.

وفارقت ماو ماو زي الحياة بعد جهود للحفاظ على حياتها، ليتبين لاحقاً أن الفتاة كانت تحاول جذب خطيبها السابق، ولم تكن تفكر بالإنتحار.

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