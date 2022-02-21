نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترتدي الحجاب

أعلنت نجمة قناة طيور الجنة، وإبنة مالك القناة، خالد مقداد، جنى، عن إرتدائها للحجاب، وسط فرحة كبيرة وتبريكات من أهلها وجمهورها.

ونشرت جنى مقداد، صورا لها بعد ارتدائها الحجاب، وقالت عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به. وأسأله الثبات وأرجو منكم حُسن الدعاء”.

كما نشر خالد مقداد على صفحته رسالة تهنئة إلى إبنته جنى، وقال: “بنيتي وردتي وزينة جنتي جنى يا غاليتي ومؤنستي. لا أدري كيف مرّ الوقت بهذه السرعة. كنت بالأمس تمرحين وتلعبين وتنشدين مع الصغار والكبار بحب واقتدار. وملأت البيوت بهجة كلما من الله عليهم بمولود جديد فغنيت لهم ماما جابت بيبي. ما أحلاك وأنت تمتطين ظهر أبيك وتغنين بابا جاب لي بالون .. يا مهجة قلب أبيك يا صغيرة .. وهل يطيب البيت من غير ظلك وصوتك وأنفاسك يا حبيبتي”.

كما أضاف خالد مقداد: “حتى في شقاوتك ومشاكستك جميلة، يااااااااه ما أبهى أيامك يا صغيرة. كبرت سريعا يا حلوتي .. كبرتِ سنّا وقدرا وعلما وحياء ونشاطا وإبداعا”.

كما تابع مقداد: “اليوم وأنتِ ترتدين الحجاب سترا وعفة امتثالا لأمر الله تعالى تبدين أبهى وأجمل وفي ميزان الله أثقل، اليوم نحتفل بك وأنت ترتدين الحجاب حبا واقتناعا.. تغمرك الفرحة والسرور.. وتعلو وجهك ابتسامات نديّة.. وها نحن اليوم نبتهج لصنيعك الرائع هذا نذكرك بأنك مثال يحتذى للملايين ممن يحبونك ويفتخرون بك فكوني عند حسن ظننا جميعا بك، اليوم نتوجك ملكة بحجابك، صوني جمالك يا ملاك”.

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