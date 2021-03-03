نجمة مسلسل “أنت أطرق بابي” تتعرض لهجوم بالسكين!

تعرضت الممثلة التركية، ميليسا دونغيل، والتي تشارك في المسلسل التركي “أنت أطرق بابي”، لهجوم بالسكين من طرف جارها.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد حاول أحد جيران النجمة التركية، الهجوم عليها بسكين، مما أثار حالة من الرعب.

وحول تفاصيل الحادث، فقد رأت ميليسا من نافذة منزلها جارها وهو يحمل سكين ويهاجم عمال البلدية بسبب الضوضاء.

فما كان من الفنانة، إلا أن صرخت وهددت أنها سوف تتصل بالشرطة على الفور.

ليحاول الجار، اقتحام منزل نجمة “أنت أطرق بابي”، إلا أنها كانت قد اتصلت بالشرطة بالفعل ووصلت في الوقت المناسب.

وقامت الشركة بإعتقال الرجل، وفتح تحقيق حول ما حدث.

وأثار هذا الحادث، ردود أفعال لدى جمهور الفنانة، والذين قدموا لها الدعم.

هذا وحققت ميليسا دونغيل شهرة كبيرة من خلال دورها في مسلسل “أنت أطرق بابي” والذي عرف نجاحا كبيرا بالوطن العربي.

ويؤدي بطولة المسلسل التركي “أنت أطرق بابي”، كل من النجمة التركية هاندا أرتشيل والنجم كرم بورسين.