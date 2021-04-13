نجمة مسلسل “حرب الورود” التركي تعلن إصابتها بالسرطان

أكدت الممثلة التركية جانان إرغودار، نجمة مسلسل “حرب الورود” ، إصابتها بسرطان الثدي وانسحابها من مسلسل “إتصل بمدير أعمالي”.

وأكدت الخبر أيضا شركة “القمر” المنتجة للمسلسل التركي المقتبس من العمل الفرنسي Call My Agent.

وقالت الشركة في بيانها، إنّ الممثلة غادرت بعد حلقات عدة ستعرض خلال الأسابيع المقبلة، معربة عن أمنياتها بالشفاء لإرغودار.

وتوالت ردود الأفعال فور انتشار الخبر، إذ تلقت الممثلة الشهيرة الدعم من زملائها في عالم الدراما ومن الجمهور الذي عبّر عن حزنه الشديد لمرضها.

وكتبت إرغودار عبر حسابها على “إنستغرام”، أنها كانت تنوي الإعلان عن مرضها بعد آخر ظهور لها في المسلسل.

وأكدت تشخيص إصابتها بسرطان الثدي قبل شهر ونصف.

كما أرفقت إعلانها عن الخبر حسب صفحتها الرسمية على الانستغرام، صورة قالت إنها التقطتها بعد خروجها من العملية.

وأفادت الممثلة التركية، بأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، موجهة شكرها لجمهورها على دعمهم ووقوفهم إلى جانبها.