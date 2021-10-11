نجمة مسلسل “مليونير” عزة سليمان تكشف أسرارا لأول مرة

كشفت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية ​عزة سليمان​، نجمة مسلسل “مليونير“، عن عدة أسرار بخصوص حياتها المهنية والشخصية خلال استضافتها في برنامج “هل تجرؤ” على قناة “الآن”.

وقالت عزة، أنها بصدد الإعداد لفيلم سنيمائي من إنتاجها وكتابتها وإخراجها، والذي سيعرف مشاركة ممثلة عالمية دون أن تكشف عن إسمها.

كما تحدثت الفنانة عن حياتها الشخصية، كاشفة أنها ناشطة حقوقية عملت في عدة جمعيات منها جمعية بيتي للنساء المعنفات وغيرها من الجمعيات مشددة على أهمية العمل الخيري.

وحول حياتها العاطفية، قالت بطلة “مليونير“، بأنها مرتبطة مع شاب يدعى نديم.

ومن جهة أخرى، هنأت الفنانة المجتمع المدني التونسي على مساهمته بالتخفيف من وطأة فيروس كورونا والذي ضرب بلادها بموجة قاسية منذ أشهر.

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